Industriereus mikt op miljardenschikking in VS om PFAS

3M maakt al jaren poly- en perfluoralkylstoffen, kortweg PFAS, voor bijvoorbeeld blusschuim en waterafstotende kleding. De stoffen zijn niet afbreekbaar in de natuur en kunnen nauwelijks door het menselijk lichaam worden afgevoerd, wat tot zorgen leidt over het milieu en de volksgezondheid. Tegen 3M lopen enkele duizenden rechtszaken van lagere overheden in de Verenigde Staten, die willen dat het concern opdraait voor de kosten voor het opruimen van de „forever chemicals” die in de bodem of het water zijn terechtgekomen.

Confrontatie

Binnenkort staat de eerste zitting van een federale rechtszaak om PFAS tegen 3M gepland, die plaatsvindt in de staat South Carolina. Volgens Bloomberg hoopt het bedrijf die confrontatie in de rechtszaal met een miljardenschikking af te wenden. Een woordvoerder van het bedrijf wil tegenover het persbureau „niet reageren op geruchten of speculaties.”

3M stelt dat PFAS veilig zijn en vervuiling met de stoffen geen grote risico’s voor de volksgezondheid vormt. Toch stopt de Amerikaanse multinational vanaf 2025 met de productie van deze stoffen. Het federale milieuagentschap van de VS brengt de groep chemicaliën in verband met groeiachterstanden bij kinderen en verhoogde risico’s op kanker.

Chemiebedrijven

Niet alleen 3M maakt PFAS. Ook de chemiebedrijven DuPont, Chemours en Corteva doen dat. Die drie ondernemingen kondigden vrijdag een schikking voor bijna $1,2 miljard aan met steden, dorpen en lokale wateragentschappen in de VS. Daarmee zetten ze een punt achter rechtszaken wegens vervuild grondwater.

Ook in Nederland en België staat 3M in een kwaad daglicht om de chemicaliën. Een vestiging van het concern in het Belgische Zwijndrecht, in de buurt van Antwerpen, loosde jarenlang PFAS in de Schelde. Die rivier stroom naar de Westerschelde in Zeeland.

De Nederlandse staat heeft 3M onlangs aansprakelijk gesteld voor alle schade die deze stoffen daar hebben aangericht. Vorig jaar waarschuwde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat diverse soorten vis, schaal- en schelpdieren in de Westerschelde zulke hoge concentraties PFAS bevatten dat het raadzaam was die zo min mogelijk te eten.