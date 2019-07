Helft metaalbedrijven komt personeel tekort

Ondernemingen proberen geschikte vakmensen daarom zo snel mogelijk aan zich te binden. Bij een op de vijf bedrijven is het aantal vakmensen toegenomen ten opzichte van de voorgaande kwartalen.

Bij Boers & Co in Schiedam, waar onder meer machineonderdelen worden gemaakt, nemen ze vakmensen meteen in vaste dienst.

Volgens directeur Ronald Koot worden werknemers ook intern opgeleid. „Wij stellen ons open voor jongeren die zich verder willen ontwikkelen. Dat kan hier en dat is ook ons doel. Wij proberen de medewerkers zoveel mogelijk bij het bedrijfsproces te betrekken.”

Boers & Co heeft momenteel 100 werknemers in dienst. Het metaalbedrijf heeft in 2015 gekozen voor een andere koers, waarbij flexibel werken en ontwikkeling de boventoon voeren. „Dat is noodzakelijk vanwege de digitalisering.

Veel werknemers zijn al zo ver dat ze zien dat hun functie over vijf jaar niet meer bestaat. Zij stimuleren elkaar juist een opleiding te volgen. Dan zie je dat een collega die bijvoorbeeld orders invoert dat oppakt en zich verder ontwikkelt. Dan kan ik dat vijftig keer vertellen, maar het is mooier als ze het van een collega horen”, aldus Koot.

"Regel dat zelf"

De directeur ziet dat het bedrijf stappen maakt als het gaat om flexibeler werken. „Werknemers krijgen hier de vrijheid om zich te ontwikkelen en dat zorgt voor een bepaalde aantrekkingskracht. Maar de bewustwording vergt veel tijd.

Werknemers krijgen de verantwoordelijkheid om de planning en vakanties zelf te regelen. Datzelfde geldt ook voor een machine die stuk is en gemaakt moet worden. Regel dat zelf.”

Uit de barometer van Koninklijke Metaalunie blijkt verder dat de orders bij de metaalbedrijven licht zijn toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal, terwijl de groei van de orderportefeuille buitenland gelijk is gebleven.

Zo’n 44% van de respondenten geeft aan het einde van het tweede kwartaal aan positief te zijn over zowel de binnenlandse- als de buitenlandse orderpositie.

Boers & Co is momenteel bezig om de vestiging in Schiedam uit te breiden. „Het gaat redelijk met het bedrijf”, zegt Koot. De directeur stoort zich echter aan de oproep van premier Rutte om de lonen fors te verhogen. „Onze lasten zijn twee keer zo hoog als in de rest van de Europese Unie. Misschien kan de overheid ook eens naar zichzelf kijken.”

