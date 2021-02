Beleggers straffen Fugro af na zwaar verlies in coronajaar

„De financiële stress is eindelijk weg”, concludeert Degroof Petercam over de resultaten van Fugro over 2020. Wel stellen de analisten van de bank ook vast dat er ’beperkt zicht’ is op het komende jaar.

Bekijk ook: Fugro zoekt duurzame steun aandeelhouders

ING ziet ondanks het ontbreken van een gedetailleerde voorspelling van Fugro over wat de markt mag verwachten, wel lichtpuntjes in 2021 komen. De bank verwacht dat de olie- en gassector meer investeringsbeslissingen gaat nemen, en dat Fugro gaat profiteren.

Oliedrama

In 2020 was de olie- en gasmarkt nog dramatisch, en zetten veel bedrijven het mes in uitgaven zoals onderhoud en exploratie. Fugro werd daardoor andermaal geraakt, het bedrijf was al jaren aan het watertrappelen sinds de forse ineenstorting van de olieprijs in 2014. Toen leunde de bodemonderzoeker voor 80% op oliebedrijven, nu is 60% van de omzet wind- en infrastructuurgerelateerd.

Bekijk ook: Fugro plaatst ook resterende stukken voor claimemissie

Die omzet kwam over 2020 liefst 12% lager uit dan in 2019, maar een meevaller bij landactiviteiten in China en opdrachten voor offshore windparken zorgden voor een degelijk laatste kwartaal. De ebit-marge viel tegen met slechts 3,5%, en het orderboek kromp met 8%. Topman Mark Heine hoopt dat de markt in de tweede helft van 2021 weer normaliseert. Dan moet ook de marge omhoog.

Verlies

Fugro leed over 2020 een verlies van €74 miljoen. Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) daalde met 12% naar €162 miljoen

In 2020 haalde Fugro ook €320 miljoen op bij beleggers, waardoor de schuldpositie daalde van €660 naar amper €300 miljoen.