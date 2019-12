Werken gaat in 2020 meer lonen dankzij een tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting. Ook het minimumloon wordt verhoogd. Voor veel ouders is het bevriezen van de kinderbijslag echter een tegenvaller. Ook de hogere energiebelasting op gas en de afbouw van de hypotheekrenteaftrek kunnen erin hakken in het nieuwe jaar. Lees in het overzicht hieronder wat er in jouw portemonnee allemaal verandert.