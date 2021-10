Corendon breidt uit naar Denemarken

Corendon start vanaf volgend jaar met een basis in Denemarken. Duitsland leek de meest logische plek om uit te breiden, maar daar is, zo verwacht Uslu, weinig markt voor het product dat Corendon aanbiedt. ,,Het is inderdaad logisch, maar in Duitsland wordt vrijwel alles via reisbureaus geboekt. Dus zijn we verder gaan kijken.”

Daarbij is het oog dus gevallen op Denemarken. Afgelopen maandag werd nog over de laatste details gesproken in Kopenhagen. De Nederlandse touroperator gaat gebruikt maken van de diensten van de Turkse luchtvaartmaatschappij CAI. De Denen moeten voornamelijk verleidt worden om vakantie naar Turkije te boeken, waar Corendon resorts heeft.

,,De jaren daarna willen we ieder jaar een nieuw kantoor openen in een nieuw land”, gaat Uslu verder. Daarbij staan andere Scandinavische landen en Groot-Brittannië op het lijstje.

Lelystad Airport

Corendon wil graag uitbreiden, maar ziet daar in Nederland weinig kans voor. De touroperator vervoert nu zo’n 600.000 passagiers vanaf Schiphol en 200.000 vanuit Brussel. ,,We willen graag doorgroeien naar een miljoen, maar op Schiphol zouden we hooguit naar 630 tot 640.000 kunnen”, legt Uslu uit.

Lelystad Airport zou een mooie groeikans bieden, maar de kans dat die plannen lang in de ijskast gaan, acht Uslu reëel. Het reisbedrijf blijkt in ieder geval niet bereid te wachten tot de knoop door een nog te vormen kabinet wordt doorgehakt. In plaats daarvan wordt dus over de grens gekeken, omdat daar wel mogelijkheden zijn voor Corendon om meer passagiers aan zich te binden. Door de stap naar Denemarken, waar vanaf 1 april moet worden gevlogen, en de groei in België, komt het miljoen passagiers in zicht.