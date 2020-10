Column: Horeca wordt achteloos langer op slot gegooid

De spraakverwarring tussen Hugo de Jonge en Mona Keijzer was dinsdag compleet. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Als Hugo de Jonge dit zegt: „Wat we zeker weten, is dat de huidige maatregelen veel langer nodig zullen zijn dan die vier weken. De verwachting is nu dat het in ieder geval nog tot in december zal duren.” Dan hoort Mona Keijzer dit: „Het is niet zo dat we gezegd hebben: tot half december blijft alles dicht.”