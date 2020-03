Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - Het touringcarvervoer en de standbouw zijn twee sectoren die nog niet in aanmerking komen voor de €4000 netto steun aan getroffen sectoren. „Al sinds 1 maart zijn alle beurzen gesloten en zitten we zonder werk”, reageert Frank Boekhout van Standexpert. „Ik kan niet geloven dat we er niet onder vallen.”