Foutje bij geld overmaken kost man bijna €3000

Amsterdam - Foutje, bedankt. Een man die op 10 maart van dit jaar €45.853,21 overboekte naar zijn beleggingsrekening bij de Van Lanschot-bank, had het bedrag eigenlijk op de bijbehorende spaarrekening willen parkeren. Dat had hij echter niet aangegeven. Voordat het bedrag was teruggeboekt, was al bijna €3000 beurswaarde verdampt. Die krijgt hij niet terug.