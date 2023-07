Laadpalenuitbater Fastned zet eerste stap in groeimarkt Scandinavië

Ook Denemarken wil de ontwikkeling van elektrisch rijden versnellen en daarom startten wegbeheerders een aanbesteding voor negen stations, waarvan Fastned er drie heeft gewonnen op „plaatsen met veel verkeer en op toeristische routes.”

Fastned was tot nu toe niet actief in Scandinavië, terwijl dit volgens het bedrijf de Europese regio is met de meeste elektrische voertuigen op de weg. Wel heeft de onderneming al meer dan 270 snellaadstations in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Zwitserland.

„Het betreden van de Deense markt is een grote mijlpaal voor Fastned”, meent topman Michiel Langezaal. „Het helpt om onze doelstelling te behalen om in 2030 duizend snellaadstations te hebben in heel Europa. Ons team werkt er hard aan om ons netwerk uit te breiden naar meer Europese landen.”