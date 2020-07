’Groei Duitse economie vanaf oktober’

Hij denkt dat de grootste economie van Europa dit jaar met circa 6% zal krimpen, maar dan met meer dan 5% zal groeien in 2021. Daarnaast verwacht hij dat de werkloosheid in Duitsland vanaf november weer zal gaan dalen. De Duitse werkloosheid loopt de afgelopen maanden gestaag op door de crisis en heeft het hoogste niveau in bijna vijf jaar bereikt. Altmaier heeft als doelstelling dat de werkloosheid in 2022 weer op het niveau van voor de virusuitbraak moet liggen.

De minister zei verder zeer bezorgd te zijn over het sterk stijgende aantal nieuwe coronabesmettingen in de Verenigde Staten. Altmaier zei dat als de pandemie niet onder controle wordt gebracht dit ernstige gevolgen kan hebben voor de wereldeconomie.