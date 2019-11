Economisch vertrouwen eurozone omlaag

Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 101,1. Volgens de commissie was er vooral bij consumenten een daling van het vertrouwen te zien, net als bij de industrie, dienstensector en detailhandel. In de bouw steeg het vertrouwen.

Het vertrouwen van bedrijven en consumenten in het eurogebied staat onder druk door de afzwakkende economie, de wereldwijde handelsspanningen en de onzekerheid rond de brexit. In de grootste economieën van de eurozone toonde het vertrouwen vooral in Spanje afgelopen maand een flinke verslechtering. Ook voor de gehele Europese Unie werd een daling van het vertrouwen opgetekend.