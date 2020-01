Jans dochter Nicole des Bouvrie (l.) en voormalig omroepster Viola Holt.

De Gooische Matras was ruim aanwezig bij de opening van de expositie van portretschilder Saskia Vugts in het House of Art te Laren. De Brabantse kunstenares verwierf landelijk bekendheid met haar kenmerkende fotorealistische close-ups.