Nedsense annuleert warrants

Elke warrant gaf de houder recht op nieuwe aandelen in het aandelenkapitaal van Nedsense voor 0,33 euro per stuk. Nantahala en Bertoia verkregen er ruim 4,5 miljoen in 2013, in ruil voor een kapitaalinjectie van zo'n 800.000 euro. Nedsense betaalt er nu een honderdste van een eurocent per stuk voor terug. Daarmee komt het totaalbedrag uit op 450,91 euro.

Onlangs bleek dat Value8 een meerderheidsbelang van 56,8 procent neemt in Nedsense. De investeringsmaatschappij betaalt 0,08 euro per aandeel voor het voormalige softwarebedrijf. Nedsense verkoopt al zijn overgebleven activiteiten, die transactie wordt naar verwachting op 29 februari afgerond.