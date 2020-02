Afval gevonden in brandstoftanks Boeing 737 MAX

Vliegmaatschappijen houden hun Boeing 737 MAX-toestellen aan de grond. Ⓒ AFP

SEATTLE (ANP/BLOOMBERG) - Boeing heeft te maken met een nieuwe tegenslag. Er is afvalmateriaal gevonden in de brandstoftanks van al afgebouwde toestellen van het type 737 MAX. Het materiaal kan voor gevaar zorgen. Het gaat onder meer om stukjes metaal, gereedschap en lappen stof, die de bouwers waarschijnlijk hebben achtergelaten in mogelijk 400 toestellen. De vliegtuigbouwer heeft het probleem bevestigd.