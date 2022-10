Column: starter, misschien kun je beter even wachten

Premium Financieel

Column: hoe riskant is onze huizenmarkt door oplopende rente?

Dé huizenmarkt bestaat niet. Dat is goed om te bedenken als de woningprijzen weer eens in het nieuws zijn. We doen alsof de gemiddelde koopprijs van de in een bepaalde periode verkochte huizen iets zegt over de waarde van ons eigen huis.