'Overname BG door Shell zo goed als zeker'

Het risico dat de deal niet doorgaat is nagenoeg verdampt. De korting op aandelen BG zakte maandag in reactie op de steun van de grote aandeelhouders met 2,2 procent naar het laagste punt. Op 21 december was de zogeheten spread nog 12,5 procent.

De grootste overname in de oliesector in meer dan tien jaar kwam onder druk te staan door de kelderende olieprijzen. Een dag voor de aankondiging in april van de overnameplannen werd nog zo'n zestig dollar betaald voor een vat ruwe olie. Dat is nu ongeveer de helft.

Beleggers lijken het verhaal van Shell dat de overname gericht is op de lange termijn steeds meer te accepteren. ,,Zo moet het inderdaad bekeken worden", zei portfoliomanager Niels Lammerts van Bueren van het in risicospreads gespecialiseerde Trz Trading.