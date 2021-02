Van Lanschot haalt schade corona in tweede helft 2020 in

Het inkoopprogramma gaat donderdag na het verschijnen van de jaarcijfers direct van start. Het heeft een omvang van €8,9 miljoen. Hiermee moeten maximaal 400.000 van de in totaal 41.361.668 uitstaande reguliere aandelen A worden ingekocht. Die zijn bedoeld voor beloningen in aandelen voor het eigen personeel.

Over 2020 boekte Van Lanschot Kempen een nettowinst van €49,8 miljoen. Een jaar eerder bleef er onder aan de streep nog €80,2 miljoen over. Hoewel de vermogensbeheerder meer commissie-inkomsten opstreek, daalden de rente-inkomsten flink.

Het grootste deel van de winst werd met 40,4 miljoen in het tweede halfjaar behaald. Over het hele jaar moest Van Lanschot Kempen €1,9 miljoen aan extra kredietvoorzieningen reserveren door de coronacrisis. Een jaar eerder was er nog een vrijval van ruim €12 miljoen.