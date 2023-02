Premium Het beste van De Telegraaf

Column: zwakke roebel toont haarscheurtjes in schild van Poetin

Door Joost Derks Kopieer naar clipboard

President Poetin Ⓒ ANP / HH

In de periode na de Russische invasie was de roebel lange tijd opvallend sterk. Daar komt echter duidelijk verandering in. Waarschijnlijk komt dat doordat de Russische economie minder goed draait dan waar officiële cijfers op wijzen.