Ondernemers in toerismebranche vrezen ramp als steun wegvalt

— Terwijl nieuwe versoepelingen steeds dichterbij komen, zien ondernemers in de toerisme en zakelijke congresbranche het helemaal niet zo zonnig in. Als het kabinet het voornemen om de steunpakketten te stoppen doorzet, zullen tientallen touringcarbedrijven, congreslocaties en rederijen alsnog omvallen, is de vrees. Ze roepen het kabinet in een brandbrief op nog één keer de portemonnee te trekken: ’Red ons, net zoals we de laatste coronapatiënt op de ic ook redden.’

Door Joost Spijker Kopieer naar clipboard

Gert Jan Nell en Henk van Hulst: „Heel erg kwalijk dat we na zo’n zwaar jaar alsnog in het afvalputje worden gedrukt.” Ⓒ Hielco Kuipers

