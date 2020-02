Beleggers lopen weg met NN en ING; turbulentie Air France KLM

De AEX-index noteerde rond elf uur 0,3% lager bij een stand van 627,21 punten. De Midkap-index ging 0,3% vooruit naar 974,90 punten.

Wall Street hield gisteravond de wind in de rug met de aanscherping van de recordstanden bij de belangrijkste graadmeters S&P500 en Nasdaq. Uit de Fed-notulen kwam naar voren dat de beleidsmakers iets positiever zijn over de economische vooruitzichten in de VS, maar ook risico’s te zien vanwege de uitbraak van het coronavirus.

In Azië kreeg de Nikkei-index steun van een verdere terugval van de Japanse munt. De beurs in Japan sloot vanochtend 0,1% hoger. De Chinese centrale bank verlaagde zoals verwacht de rentetarieven op leningen met een looptijd van één en vijf jaar met respectievelijk 10 en 5 basispunten.

NN Group en ING koplopers

In de AEX dikte ING 2,6% aan na de bevestiging van het bankconcern dat topman Ralph Hamers later dit jaar gaat vertrekken naar de Zwitserse branchegenoot UBS. Een dag eerder stond de koers van ING nog onder druk vanwege de onverwachtse uitstel van de uitgifte van een omvangrijke dollarobligatie. Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, benadrukt dat beleggers opgelucht zijn dat er geen negatief nieuws naar buiten is gekomen. „Het is vooral afwachten wie de opvolger gaat worden van Hamers. Vanwege de recente ophef over de salarissen van topbankiers ligt een interne kandidaat het meest voor hand.”

Analisten van KBC Securities menen dat Hamers gemist zal worden en noemen hem een visionair, ondanks de enorme witwasboete die ING onder zijn leiding kreeg.

NN Group koerste 3,1% hoger in reactie op het nieuws dat de verzekeraar de activistische aandeelhouder Elliott aan boord krijgt. Volgens Schutte zal Elliott de komende tijd wel duidelijk gaan maken wat zijn bedoelingen zijn met de deelname in NN Group. Hij wijst er op dat mogelijk een agressievere overnamestrategie daarbij een rol speelt gelet op de ijzersterke balans van het bedrijf en de versnipperde verzekeringssector. Branchegenoot ASR steeg in reactie 0,5%.

Galapagos kon 1,5% bijschrijven in de aanloop naar de presentatie van jaarcijfers donderdag nabeurs.

Ahold Delhaize daarentegen werd 1,4% minder waard. Prosus had eveneens een mindere dag met een terugval van 1,3%. Wolters Kluwer gleed ook 1,3% weg.

Air France KLM omlaag

Midkapper Air France KLM dook 5,5% omlaag .De luchtvaartcombinatie liet weten dat de problemen met het nieuwe coronavirus een hap tot wel 200 miljoen euro uit de operationele winst kunnen nemen in het eerste kwartaal. Zakenbank Liberum wijst op de onzekerheid rond het virus, maar denkt dat die negatieve impact „tijdelijk en beheersbaar” zal zijn.

Besi pluste 1,3%. De toeleverancier voor de chipindustrie houdt bij zijn omzetprognose een flinke slag om de arm vanwege de onzekerheid veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. In het vierde kwartaal van vorig jaar gingen de zaken goed bij Besi.

Fugro zat stevig in de lift met een koerssprong van 4,8% na de melding van de bodemonderzoeker nabeurs om zijn kapitaal te willen verhogen met de uitgifte van maximaal 8,35 miljoen certificaten voor nieuwe gewone aandelen. Een dag eerder moest het aandeel nog fors terrein prijsgeven in reactie op de resultaten.

AScX-fonds Heijmans kreeg er 3,2% bij. Het bouwbedrijf gaf bij de publicatie van de jaarcijfers aan dat de stikstof- en PFAS-problematiek vooral de markt voor infrastructuurprojecten onder druk zet. Afgelopen jaar zag het bouwbedrijf de omzet stijgen tot 1,6 miljard euro. Ook zal Heijmans weer dividend gaan uitkeren. Topman Hillen benadrukte in een interview positief te zijn over de gang van zaken. Volgens analisten van KBC Securities wezen op het beter dan verwachte operationele resultaat en onderliggende bedrijfsresultaat (ebita) bij de bouwer.

Van Lanschot Kempen won 1,8%. De vermogensbeheerder heeft vorig jaar de winst opgevoerd.