Coronavirus weer op netvlies belegger

De AEX stond om tien voor half vijf 0,5% lager op 626,2 punten. Dat is nog wel nagenoeg 2% boven het niveau van een maand geleden, toen de eerste berichten over het coronavirus naar buiten kwamen.

De AMX ging 0,6% vooruit naar 978,1 punten.

De meeste overige Europese beurzen deden ook een stapje terug, na de krachtige opmars in de afgelopen weken. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren 0,1%. De Britse FTSE 100 was een positieve uitzondering met een plus van 0,2%.

De Amerikaanse beurzen lieten hun openingsverliezen snel achter zich. Na drie kwartier handel schommelden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index rond de recordstanden van woensdag.

De angst voor het coronavirus laaide weer enigszins op, nadat de Amerikaanse bank Goldman Sachs waarschuwde dat beleggers de impact op de bedrijfswinsten onderschatten. Hoofdeconoom Luc Aben (Van Lanschot Bankiers) ziet een scenario vergelijkbaar met de uitbraak van SARS in 2003 nog steeds als het meest waarschijnlijke. „De laatste dagen zien we het aantal nieuwe besmettingen steeds een beetje minder worden. Het coronavirus zou daarom over drie tot vier weken kunnen uitdoven, maar het blijf afwachten.”

Aben houdt voor het eerste kwartaal rekening met een halvering van de economische groei tot 3% in China. „De inkoopmanagersindices die over twee weken naar buiten komen, zullen meer duidelijkheid verschaffen. Uitgaande van het SARS-draaiboek kan de economische schade in het tweede kwartaal voor een groot deel ingehaald worden.”

Van de vanochtend aangekondigde renteverlaging door de Chinese centrale bank verwacht Aben geen economische impuls. „Het is een ondersteuningsmaatregel, die zorgt voor financiële lucht.”

NN Group koploper

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond chemicaliëndistributeur IMCD met een min van 1,4% onderaan. Verfproducent AkzoNobel verloor 1%.

Voedingsmiddelengigant Unilever zakte 0,7%, gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan.

Zorgtechnologiebedrijf Philips verloor 0,6%. Volgens mediaberichten moet de afstoot van zijn divisie huishoudelijke apparaten €2,3 tot €3,7 miljard opleveren.

Galapagos ging 0,3% omlaag. De Canadese bank RBC heeft het biotechnologiebedrijf op de verkooplijst gezet in aanloop naar de presentatie van zijn jaarcijfers donderdagavond laat.

NN Group koerste 2,2% hoger op het nieuws dat de activistische aandeelhouder Elliott aan boord is gekomen.

ING dikte 0,7% aan in reactie op het vertrek van topman Ralph Hamers later dit jaar naar de Zwitserse branchegenoot UBS. Een dag eerder stond de bank nog onder druk vanwege de onverwachtse uitstel van een obligatie-uitgifte. Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, benadrukt dat beleggers opgelucht zijn dat er geen negatief nieuws naar buiten is gekomen. „Het is vooral afwachten wie de opvolger gaat worden van Hamers. Vanwege de recente ophef over de salarissen van topbankiers ligt een interne kandidaat het meest voor hand.” Analisten van KBC Securities menen dat Hamers gemist zal worden en noemen hem een visionair, ondanks de enorme witwasboete die ING onder zijn leiding kreeg.

Air France KLM omlaag

Midkapper Fugro won 8,1%, in reactie op de de uitgifte van 10% aan extra aandelen tegen €9,80, een korting van 3,9% ten opzichte van de slotkoers gisteren. Zakenbank KBC Securities noemt vooral de verkregen zekerheid positief, omdat een emissie al lange tijd in de lucht hing. Een dag eerder gaf de bodemonderzoeker nog terrein prijs in reactie op de resultaten.

Corbion steeg 5,7%, na een stevige koersdoelverhoging naar €42 door Kepler Cheuvreux. Het speciaalchemiebedrijf kan volgens de zakenbank met zijn nieuwe fabriek voor melkzuur sterk profiteren van de hogere vraag naar duurzamere bioplastics.

Besi pluste 1,5%. De toeleverancier voor de chipindustrie houdt bij zijn omzetprognose een flinke slag om de arm vanwege de onzekerheid veroorzaakt door het nieuwe coronavirus.

Air France KLM dook 3% omlaag. De luchtvaartcombinatie liet weten dat de problemen met het nieuwe coronavirus een hap tot wel €200 miljoen uit de operationele winst kunnen nemen in het eerste kwartaal.

AScX-fonds Heijmans kreeg er 5,7% bij. Het bouwbedrijf gaf bij de publicatie van de jaarcijfers aan dat de stikstof- en PFAS-problematiek vooral de markt voor infrastructuurprojecten onder druk zet. Topman Hillen benadrukte in een interview positief te zijn over de gang van zaken. KBC Securities wees op het beter dan verwachte onderliggende bedrijfsresultaat.

Van Lanschot Kempen won 1,1%. De vermogensbeheerder heeft vorig jaar de winst stevig opgevoerd.