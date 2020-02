Goede zaken NN Group en ING in lagere AEX

De AEX-index noteerde rond kwart over negen 0,1% lager bij een stand van 628,83 punten . De Midkap-index ging 0,2% vooruit naar 973,66 punten.

Wall Street hield gisteravond de wind in de rug met de aanscherping van de recordstanden bij de belangrijkste graadmeters S&P500 en Nasdaq. Uit de Fed-notulen kwam naar voren dat de beleidsmakers iets positiever zijn over de economische vooruitzichten in de VS, maar ook risico’s te zien vanwege de uitbraak van het coronavirus.

In Azië kreeg de Nikkei-index steun van een verdere terugval van de Japanse munt. De beurs in Japan sloot vanochtend

NN Group blinkt uit

In de AEX dikte ING 2,2% aan na de melding dat topman Ralph Hamers later dit jaar gaat vertrekken naar de Zwitserse branchegenoot UBS. Een dag eerder stond de koers van ING nog onder druk vanwege NG de onverwachtse uitstel van de uitgifte van een obligatielening.

NN Group koerste 4% hoger in reactie op het nieuws dat de verzekeraar de activistisch aandeelhouder Elliott aan boord krijgt.

Air France-KLM dook 2,9% omlaag .De luchtvaartcombinatie liet weten dat de problemen met het nieuwe coronavirus een hap tot wel 200 miljoen euro uit de operationele winst kunnen nemen in het eerste kwartaal.

Besi ging bij de middelgrote fondsen aan kop met een plus van 3,5%. De toeleverancier voor de chipindustrie houdt bij zijn omzetprognose een flinke slag om de arm vanwege de onzekerheid veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. In het vierde kwartaal van vorig jaar gingen de zaken goed bij het chipbedrijf.

Heijmans kreeg er 2,4% bij. Het bouwbedrijf gaf bij de publicatie van de jaarcijfers aan dat de stikstof- en PFAS-problematiek vooral de markt voor infrastructuurprojecten onder druk zet. Afgelopen jaar zag het bouwbedrijf de omzet stijgen tot 1,6 miljard euro. Ook zal Heijmans weer dividend gaan uitkeren.

Van Lanschot Kempen won 2%. De vermogensbeheerder heeft vorig jaar de winst opgevoerd.