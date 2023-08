Nog geen zicht op een renteverlaging bij Fed

Van onze verslaggevers Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve, is voorlopig niet van zins de rente te verlagen. Dat was de boodschap van Fed-president Jerome Powell, tijdens een jaarlijks symposium voor centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole.

Volgens Powell is er nog veel te doen voor de inflatie is beteugeld. Ⓒ Foto Getty Images