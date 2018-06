Acht wijsheden voor houvast in barre beurstijden

1. As January goes, so goes the year

Uiteraard beginnen we met de beurswijsheid As January goes, so goes the year, omdat deze het meest actueel is. Volgens de vooraanstaande Stock Trader's Almanac volgt de rest van het jaar in drie kwart van het aantal jaren het koersverloop in januari. Het zwakke begin van 2016 voorspelt dus weinig goeds. Beleggerstrainer Peter Siks van BinckBank wijst er bovendien op dat sinds 1950 elke neergang van de Amerikaanse S&P-index in januari een voorbode was van een nieuwe of zich continuerende dalende trend, een correctie van 10% of op zijn best een vlakke beurs.

2. Sell in May and go away

Naar het ‘Sell-in-May’-effect is veel onderzoek gedaan. Aanvankelijk luidde de conclusie dat de periode mei-september een slechte periode is om te beleggen. Volgens de Nederlanders Sven Bouman en Ben Jacobsen, die 37 landen van 1970 tot en met 1998 onder de loep namen, is echter niet september, maar Halloween (31 oktober) hét keerpunt voor beleggers. Siks heeft gekeken naar de ontwikkeling van de AEX en concludeert eveneens dat september geen goede maand is om terug te keren. ,,Het zou sinds 1990 het beste zijn geweest begin oktober in te stappen.”

