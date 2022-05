Ultieme smeekbede om huur voor 15.000 ondernemers te matigen

Premium Financieel

Hoeveel pijn voelt Philips van drama met apneu-apparaten?

Bij de Food and Drugs Administration (FDA), die in de Verenigde Staten toeziet op de veiligheid van medische hulpmiddelen, zijn 124 sterfgevallen gemeld die in verband worden gebracht met het gebruik van apneu-apparaten van Philips, zo maakte het vorige week bekend. In totaal waren er 21.000 gezondh...