Weekblik:’Kredietafname en hoge rente slechte combinatie’

Door Mark Garrelts

Na het monetaire vuurwerk in combinatie met de pestaties van onder meer Shell en Apple komt het einde van het cijferseizoen al weer bijna in zicht. In Amsterdam ligt de focus volgende week op de bankenhoek met de gang van zaken bij ING en ABN. Verder is er grote aanacht voor inflatiecijfers ut de VS en en maakt de Bank of England het rentebesluit bekend.