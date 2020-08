’Amsterdamse beurs begint met winst’

De markten verwerken daarnaast een reeks van macro-economische cijfers uit Japan en China. De productie in de Japanse industrie steeg in juli met 8 procent ten opzichte van de voorgaande maand. Het is de grootste groei sinds het begin van de metingen in 1978. Economen rekenden op een groei met 5 procent. De winkelverkopen in Japan daalden in juli echter sterker dan verwacht. In China stabiliseerde de industriële activiteit in augustus, terwijl de dienstensector een stevige groei liet zien.

Op het Damrak staat Philips in de schijnwerpers. De Verenigde Staten schrappen een groot deel van een eerdere bestelling voor 43.000 beademingsapparaten van het zorgtechnologieconcern door het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid. Philips levert nu in totaal 12.300 van die apparaten. De rest van het contract komt te vervallen. Met de oorspronkelijke deal was bijna 647 miljoen dollar gemoeid. Philips zegt dat het terugtrekken van de Amerikaanse order de financiële prestaties dit jaar zal raken.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis liet weten samen met Witteveen+Bos de komende vier jaar aan de slag te gaan met de voorbereidingen voor de verbreding van de Rijksweg A4 Haaglanden-N14. De opdracht van Rijkswaterstaat heeft een waarde van 8,9 miljoen euro.

Envipco kwam vrijdag na de slotbel nog met cijfers. De maker van statiegeldsystemen heeft in de eerste jaarhelft onder druk van de coronacrisis een fors lagere omzet in de boeken gezet dan een jaar eerder. Daarbij bleef onder de streep een drie keer zo groot verlies over als een jaar eerder. Envipco verwacht dat de crisis ook in de rest van het jaar druk op de resultaten zet.

In Frankfurt staat Lufthansa in de belangstelling. De Duitse luchtvaartreus werkt volgens Duitse media aan extra maatregelen om de kosten te drukken vanwege de coronacrisis. Bij de onderneming staan daarbij nog eens 20.000 banen op de tocht, bovenop de al aangekondigde banenreducties. Lufthansa liet eerder al weten 22.000 banen te schrappen.

De Europese beurzen sloten vrijdag overwegend in het rood. De AEX-index zakte 1 procent tot 556,80 punten, terwijl de MidKap 0,1 procent klom tot 810,36 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,6 procent. Wall Street ging met winst het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 28.653,87 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,6 procent.

De euro was 1,1898 dollar waard tegen 1,1902 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 43,10 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 46,07 dollar per vat.