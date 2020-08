Helft ochtendwinst AEX gaat verloren

Om tien voor half één stond de AEX 0,3% hoger op 558,3 punten, na bij opening op 561,9 punten te hebben gepiekt. De AMX steeg 0,4% naar 813,6 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt noteerden 0,7% respectievelijk 0,5% in de plus. In Londen wordt vandaag niet gehandeld vanwege een bank holiday.

Elders lieten de aandelenmarkten ook een positief beeld zien. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 1,1% hoger. Wall Street eindigde vrijdagavond ruim 0,6% in het groen. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,2% tot 0,3% in de plus.

Het economische nieuws dat vanochtend uit Japan, China en Italië naar buiten kwam, was gemengd. Ook vanuit bedrijven kwamen er weinig impulsen naar buiten, nu het cijferseizoen nagenoeg achter de rug is. Dat de nieuwe beursweek toch positief is begonnen, schrijft vermogensbeheerder Jan-Willem Nijkamp van Fintessa vooral toe aan de aanhoudende opmars van de Amerikaanse beurzen. „Deze wordt gedragen door de grote technologieaandelen, die een duidelijke groei laten zien en profiteren van de lage rentes.”

Nijkamp vraagt zich wel af of de techrally doorzet. „Als de economie verder herstelt en de rentes daardoor gaan stijgen, zullen beleggers meer op zoek gaan naar waardeaandelen.”

Staalfabrikant ArcelorMittal blonk met een winst van 5,2% uit bij de Nederlandse hoofdfondsen. Biotechnologieconcern Galapagos ging 2,3% vooruit. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell werd 2,1% meer waard dankzij de aantrekkende olieprijs.

Techinvesteerder Prosus liet 1,9% liggen.

Philips verloor 1,8%. De Verenigde Staten schrappen een groot deel van een eerdere bestelling voor 43.000 beademingsapparaten bij het zorgtechnologieconcern. Met de oorspronkelijke deal was $647 miljoen gemoeid.

In de AMX was Eurocommercial de grootste stijger met een plus van 6,1%. Het vastgoedfonds won vrijdag ook al 5% na meevallende resultaten.

Speciaalchemiebedrijf Corbion scherpte zijn record aan met een winst van 2,4%.

Financieel dienstverlener Intertrust zakte 2,6%.

Smallcap Accell ging 6,4% vooruit naar €25,10. De fietsenfabrikant profiteerde van een koopadvies van ABN Amro, inclusief een koersdoel van €28,50.

Ajax won 4,2%, dankzij de megatransfer van middenvelder Donny van de Beek Manchester United.

Het lokaal genoteerde softwarebedrijf Ctac steeg 6,4%, na een koopadvies van ABN Amro. De bank hanteert een koersdoel van €4, het dubbele van de huidige koers.

Envipco stond onveranderd. De maker van statiegeldsystemen heeft in de eerste jaarhelft onder druk van de coronacrisis een aanzienlijk lagere omzet en een fors hoger verlies in de boeken gezet. Envipco verwacht dat de crisis ook in de rest van het jaar druk op de resultaten zet.

