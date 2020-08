Philips onderin lagere AEX

Om tien voor half vijf stond de AEX 0,6% lager op 553,3 punten, na bij opening op 561,9 punten te hebben gepiekt. De AMX daalde 0,3% naar 807,7 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt zakten 0,1% respectievelijk 0,2%.

De Amerikaanse beurzen gingen voorzichtig van start. Na vijftig minuten handel had de Dow Jones-index 0,4% ingeleverd en de Nasdaq-index 0,2% gewonnen. Apple en Tesla stegen, gecorrigeerd voor de doorgevoerde aandelensplitsingen.

Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) schrijft de terugval van de Europese beurzen toe aan herbalanceringen door institutionele beleggers. „Zeker na zo’n goede maand zullen zij wat afschaven van hun aandelenbeleggingen. Dit is een tijdelijk fenomeen en dinsdag zou herstel kunnen plaatsvinden.”

Hij blijft positief over aandelen, ook al omdat de Amerikaanse centrale bank sinds vorige week meer stuurt op maximale werkgelegenheid. „De Fed zal de rente dus nog langer heel laag houden, wat goed is voor aandelen.”

Philips bungelde onderaan bij de Nederlandse hoofdfondsen met een verlies van 3%. De Verenigde Staten schrappen een groot deel van een eerdere bestelling voor 43.000 beademingsapparaten bij het zorgtechnologieconcern. Met de oorspronkelijke deal was $647 miljoen gemoeid.

Techinvesteerder Prosus liet 2,5% liggen. Rekening houdend met het ex-dividend gaan van €0,65 leverde verzekeraar ASR 1,1% in.

Staalfabrikant ArcelorMittal blonk met een winst van 3,2% uit.

Galapagos was 1,4% in herstel. Het biotechnologieconcern verloor in anderhalve week tijd bijna 30%, omdat zijn reumamedicijn voorlopig niet op de Amerikaanse markt mag verschijnen.

In de AMX was Eurocommercial de grootste stijger met een plus van 3%. Het vastgoedfonds won vrijdag ook al 5% na meevallende resultaten.

Speciaalchemiebedrijf Corbion scherpte zijn record aan met een winst van 2,7%.

Alfen ging 6% omlaag. Vorige week schoot de producent van onder meer laadpalen nog omhoog op meevallende kwartaalcijfers.

Beurshandelaar Flow Traders zakte 1,5%.

Smallcap Accell ging 5,5% vooruit naar €24,90. De fietsenfabrikant profiteerde van een koopadvies van ABN Amro, inclusief een koersdoel van €28,50.

Ajax won 2,5%, dankzij de megatransfer van middenvelder Donny van de Beek Manchester United.

Het lokaal genoteerde softwarebedrijf Ctac steeg 8,5%, na een koopadvies van ABN Amro. De bank hanteert een koersdoel van €4, nagenoeg het dubbele van de huidige koers.

Envipco stond onveranderd. De maker van statiegeldsystemen heeft in de eerste jaarhelft onder druk van de coronacrisis een aanzienlijk lagere omzet en een fors hoger verlies in de boeken gezet.

