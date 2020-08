Sterk staaltje van Arcelor op hogere AEX

Rond 11.00 uur stond de AEX-index 0,7% hoger op 560,5 punten. De AMX steeg 0,8% naar 816,4 punten. De beurzen in Parijs (+1,3%) en Frankfurt (+0,8%) kleurden eveneens groen. In Londen wordt vandaag niet gehandeld vanwege een bank holiday.

Elders lieten de aandelenmarkten ook een positief beeld zien. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 1,1% hoger. Wall Street eindigde vrijdagavond ruim 0,6% in het groen. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,3% tot 0,4% in de plus.

De markten verwerken vanochtend een reeks van macro-economische cijfers uit Japan en China. De productie in de Japanse industrie steeg in juli met 8% ten opzichte van de voorgaande maand. Het is de grootste groei sinds het begin van de metingen in 1978. Economen rekenden op een groei met 5%. De winkelverkopen in Japan daalden in juli echter sterker dan verwacht. In China stabiliseerde de industriële activiteit in augustus, terwijl de dienstensector een stevige groei liet zien.

In de AEX stond Philips in de schijnwerpers. De Verenigde Staten schrappen een groot deel van een eerdere bestelling voor 43.000 beademingsapparaten bij het zorgtechnologieconcern. Philips levert nu in totaal 12.300 van die apparaten. Met de oorspronkelijke deal was bijna $647 miljoen gemoeid. Philips zegt dat het terugtrekken van de Amerikaanse order de financiële prestaties dit jaar zal raken. Het aandeel Philips verloor 1,2%. Techinvesteerder Prosus liet 0,7% liggen.

Staalfabrikant ArcelorMittal (+4,2%) was de grootste stijger onder de hoofdfondsen. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell werd 2,3% meer waard dankzij de aantrekkende olieprijs. Biotechnologieconcern Galapagos ging 2% vooruit.

In de AMX was Eurocommercial de grootste stijger met een plus van 6,7%. Het vastgoedfonds won vrijdag ook al 5% na meevallende resultaten.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis (+0,2%) liet weten samen met branchegenoot Witteveen+Bos de komende vier jaar aan de slag te gaan met de voorbereidingen voor de verbreding van de Rijksweg A4 Haaglanden-N14. De opdracht van Rijkswaterstaat heeft een waarde van €8,9 miljoen.

Financieel dienstverlener Intertrust (-1,7%) was de grootste achterblijver bij de middelgrote fondsen.

Bij de smallcapfondsen boekte Ajax een winst van 4,6%. De beurskoers van de voetbalclub zat flink in de lift dankzij de megatransfer van middenvelder Donny van de Beek naar Manchester United.

Accell ging 5,1% vooruit naar €24,80. De fietsenfabrikant profiteerde van een koopadvies van ABN Amro, inclusief een koersdoel van €28,50.

Het lokaal genoteerde Envipco stond onveranderd. De maker van statiegeldsystemen heeft in de eerste jaarhelft onder druk van de coronacrisis een aanzienlijk lagere omzet en een fors hoger verlies in de boeken gezet dan een jaar eerder. Envipco verwacht dat de crisis ook in de rest van het jaar druk op de resultaten zet.

