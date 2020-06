’Johnson heeft tóch interesse in Brexit-deal’

De onderhandelingen tussen Brussel en Londen over hun relatie na de Brexit, die eind van dit jaar gepland staat, verliepen de afgelopen maanden stroef. Maar het feit dat Boris Johnson en EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen het tempo van de gesprekken hebben opgeschroefd, laat zien dat er in het VK toch interesse is in een akkoord.