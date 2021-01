Oliereus Shell krijgt tik na lager kredietoordeel

De kredietwaardigheidsbeoordelaar, die door grote beleggers wordt gebruikt als richtpunt in de markt, geeft ook Shell een negatieve beoordeling. S&P meldt voor de hele oliesector een ’gemiddeld hoog risico’ als beleggers hier geld in steken.

Voor Shell specifiek ging het oordeel dinsdag naar ’credit watch negative’ vanwege de lagere winstgevendheid en de verschuivingen in energiebronnen.

Het resultaat van de kredietverlaging voor bedrijven als Shell, is dat zij steeds meer toegang tot kapitaal tegen lage tarieven gaan verliezen. Leners verhogen hun premies voor bedrijven met een laag kredietoordeel van bureaus als S&P en Moody’s.

Shell-kwartaalcijfers

De kredietverlaging komt enkele weken voordat Shell op 4 februari zijn nieuwe koers en ingreep in het concern gedetailleerd zal toelichten.

De lage olieprijs van vorig jaar heeft de verdiensten van oliemaatschappijen aangetast. Dat wordt nog verergerd door de overgang van fossiele naar minder vervuilende brandstoffen, de energietransitie.

Daarbij noemt het kredietbureau, dat de waardering van aandelen weergeeft, ook de ‘vijandigheid’ bij overheden in Westerse markten. Zij eisen de versnelde overgang naar duurzamere energie in een poging om de CO2-uitstoot te verlagen, volgens afspraken van het klimaatakkoord van Parijs van 2015.

Duurder lenen

Naast Shell zijn ook Standard Oil, BP, Imperial, ExxonMobil, Conocophillips, Chevron en Suncor afgewaardeerd.

De waarschuwing die van S&P uitgaat, is ook een boodschap aan bedrijven en financiers dat zij erop moeten rekenen dat oliemaatschappijen hun schulden dienen af te bouwen, omdat herfinanciering op termijn een prijzige kwestie zou worden. Nu is dat geen probleem: de rente is ultralaag.

Tenzij de olieprijs voor een langere periode voorzienbaar boven $80 of meer komt, zullen veel oliemaatschappijen niet in nieuwe productie investeren. Met minder investeringen in bestaande netwerken, terwijl de oliewinning voorlopig nog nodig blijft, zullen installaties uitvallen, is de vrees. Dat zou, bij minder aanbod, al binnen enkele jaren een oplopende prijs van olie betekenen.