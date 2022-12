Premium Het beste van De Telegraaf

Denemarken dreigt boeren hard te raken met ’zeer hoge’ CO2-heffing

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Stieneke en Boudewijn IJdema Ⓒ Eigen foto

Nederlandse boeren in Denemarken maken zich grote zorgen over de plannen van het nieuwe Deense kabinet om een CO2-heffing in te voeren. Zij vrezen dat die hen tonnen per jaar gaat kosten. „Dan heb ik liever een zak geld zoals in Nederland en vertrek ik naar Polen. Daar willen ze ons wel hebben.”