Webwinkel groeit sneller dan fysieke winkel

DEN HAAG - Webshops groeien veel sneller dan fysieke winkels. De omzet van shops op internet lag in de eerste elf maanden van 2015 bijna 17 procent hoger dan in dezelfde periode in 2014. Detailhandel in winkelstraten groeide in dezelfde periode met 1 procent. Maar de grote winnaar zijn de bedrijven die het allebei doen, die zowel op het internet als in levenden lijve verkopen. Hun omzet groeide in een jaar tijd met bijna 25 procent.