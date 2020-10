Inflatie trekt weer aan na laagste stand in jaren

In augustus was de inflatie nog 0,7 procent op jaarbasis, het laagste niveau sinds november 2016. Dat de consumentenprijzen nu weer aantrekken, heeft volgens het statistiekbureau vooral te maken duurdere kleren. In augustus was kleding nog veel goedkoper door een langer dan normaal durende zomeruitverkoop. In september introduceerden veel modezaken hun najaarscollecties, die nog voor de volle prijs worden verkocht.

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Die wijst op een stijging van de consumentenprijzen van 1 procent ten opzichte van een jaar eerder. De inflatie in de eurozone als geheel is volgens voorlopige cijfers nog altijd negatief. Prijzen daalden in de eurolanden in september gemiddeld 0,3 procent, tegenover een daling van 0,2 procent in augustus.