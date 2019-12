Column: het moedige besluit van oliereus Repsol

Repsol wil onder meer aan de slag met biobrandstof en het planten van bomen. Ⓒ REUTERS Royal Dutch Shell A 25.405 %

De Spaanse oliemaatschappij Repsol heeft een moedig besluit genomen. Het is het eerste olieconcern dat zich geheel aan het klimaatakkoord van Parijs houdt. Dat is pas duurzaam beleid! Het betekent dat alle emissie van zowel het bedrijf, als de brandstof die aan de consument wordt geleverd, in 2050 CO2-neutraal is.