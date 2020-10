Oproep: ruzie met de huisbaas over schade?

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook in een huurhuis. Ⓒ ANP/HH

Haarlem - Een ongeluk zit in een klein hoekje, en nu veel mensen thuis werken is de kans op schade aan je huis misschien wel groter dan eerst. Als je dan schade hebt gemaakt aan de deur, wasbak, of de houten vloer, is het niet altijd duidelijk wie er opdraait voor de kosten.