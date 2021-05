Corona-bestrijders krijgen prijs van publiek

Het Rotterdamse ziekenhuis, onder voorzitterschap van Ernst Kuipers, wist zonder extra financiële steun aan evenveel patiënten zorg te bieden als voor de virus-uitbraak. De samenwerkende GGD’s, waarvan André Rouvoet voorzitter is, realiseerde afgelopen jaar 250 testlocaties en werkt nu aan het opschalen van het aantal vaccinatielocaties tot 140.

„Als land en als sector waren we natuurlijk helemaal niet goed voorbereid op een pandemie als deze”, wilde Rouvoet nog maar eens kwijt. „Er is natuurlijk jarenlang bezuinigd op de gezondheidszorg. Daar is dit dan het gevolg van.”

Frequin voegt nog eraan toe dat het Rotterdamse ziekenhuis Erasmus MC strikt genomen weliswaar geen overheidsorganiatie is, maar dat het wel een publieke organisatie is doe voor een belangrijk deel door de overheid is gefinancierd.