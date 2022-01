Club Brugge wil ook scoren met verkoop van NFT’s

Bij de stap van Club Brugge om in de handel van NFT’s te gaan, speelt een rol dat sinds vorig jaar er steeds meer belangstelling is voor deze digitale objecten. Zo werd voor de jpg-file ’Everydays: The first 500 days’ van de kunstenaar Beeple een recordbedrag van $69,3 miljoen neergelegd. Een tweet van Twitter-topman Jack Dorsey leverde in maart vorig jaar nog $2,9 miljoen op .

Club Moments

De Belgische voetbalclub, waar ook de Nederlanders Ruud Vormer en Noa Lang spelen, benadrukt dat voor de NFT’s die op het platform met de naam Club Moments komen geen hoofdprijzen worden gevraagd. Bij de aankoop zit een digitaal certificaat dat de digitale objecten waaraan ze zijn gekoppeld uniek en niet inwisselbaar (non-fungible) maakt.

Bij de start van de play-offs in april gaat het platform van start. Voor de fans van Club Brugge zijn dan opmerkelijke items of videobeelden van de Belgische voetbalclub, zoals doelpunten, maar ook een quote van een speler te koop.

Club Brugge zorgde vorig jaar nog voor ophef door een voorgenomen beursgang af te blazen. Met een verwijzing naar het moeilijke beursklimaar ging er voorlopig een streep door de gang naar de aandelenmarkt in Brussel gezet.