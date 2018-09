Groen sausje ticket voor beursgang Sif

De investeringsmaatschappij van de familie Brenninkmeijer heeft daarbij goede hoop een deel van de aandelen bij ’groene’ investeerders te plaatsen. Veel Europese beleggers in zogeheten greentech-fondsen kregen de afgelopen maanden bezoek van het management van Sif, Jan Bruggenthijs en Boudewijn Nijdam. Daaronder veel Europese pensioenfondsen die - zoals in Nederland bijvoorbeeld ABP - zich voor hebben genomen meer in bedrijven met een duurzaam profiel te beleggen.

Greentech-sausje

Egeria heeft achter de schermen voldoende gehoord van investeerders dat zij interesse hebben te beleggen in het Limburgse bedrijf. En hoewel Sif daarmee een greentech-sausje heeft gekregen, is het bedrijf ook nog altijd voor een deel van zijn inkomsten afhankelijk van het leveren van de buizen die gebruikt worden voor de funderingen van olieplatformen op de Noordzee. Momenteel heeft Sif in dat segment nog altijd een marktaandeel van zo’n 50%, schat topman Bruggenthijs.

De stalen monopiles die Sif bouwt, in Roermond of één van zijn 13 fabrieken (waaronder een hagelnieuwe op de Tweede Maasvlakte), kunnen tot 11 meter in diameter zijn, en tot 35 meter diep de zee in. De zwaarste wegen momenteel 2000 ton, en kunnen als enige momenteel de nieuwe generatie windmolens van 10 megawatt dragen. „We bouwen er nu 3 tot 4 per week. Elke drie weken is dat evenveel één Eiffeltoren,” aldus Bruggenthijs.

De topman erkent dat de lage olieprijs een probleem is, maar zegt dat de orderportefeuille voor 2016 vol is, en voor 2017 veelbelovend. Het bedrijfsresultaat bedroeg in 2014 €46 miljoen, over de eerste 9 maanden van 2015 €39 miljoen. Van de nettowinst wordt 25 - 40% als dividend uitgekeerd.

Hint

Van Bruggenthijs wil echter in 2016 en 2017 ook groeien naar nieuwe markten, Noord Amerika en Azië, en daarvoor eventueel de beursnotering gebruiken. Daarmee hint hij op overnames of investeringen betaald met aandelenemissies. De nieuwe productiehal op de Tweede Maasvlakte kostte bijvoorbeeld al €70 miljoen. „Nu kunnen dat soort investeringen nog uit de kasstroom, maar voor de lange termijn investeringen geldt dat niet.”

In het derde kwartaal van 2015 werden bijeenkomsten met institutionele beleggers nog uitgesteld in d enasleep van de Chinese aandelencrash van augustus. Nu zijn de voorbereidingen dus hervat.

Sif laat zich begeleiden door de Britse bank HSBC en het Nederlandse trio ABN Amro, Rabobank en ING. Egeria, nu voor ruim 80% aandeelhouder, wil 35% van de stukken verkopen. Een deel daarvan wordt gereserveerd voor particuliere beleggers.