Beursblog: AEX laat winst lopen op vrees nieuwe inval Oekraïne

Door Redactie DFT

De AEX is woensdag alsnog met verlies gesloten. Amerikaanse inlichtingendiensten wijzen op een mogelijk nieuwe brede aanval op Oekraïne. Beurzen in New York zijn alle in rode cijfers gedoken, nadat de S&P 500 gisteren in de correctiefase belandde. Beleggers hielden in Amsterdam vast aan Wolters Kluwer na de gepresenteerde jaarcijfers. Vooral halfgeleider ASMI ging in de verkoop.