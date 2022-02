Beursblog: belegger geniet van koffie op groen Damrak; ASMI spelbreker

De AEX houdt rond de lunch een kleine winst in handen. Beleggers zien bij de hoofdfondsen vooral brood in Wolters Kluwer na de cijfers. ASMI gaat in de verkoop. In de Midkap koffieverkoper speelt JDE Peets een glansrol.