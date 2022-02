Beursblog: beleggers slaan JDE Peet’s en ASR in; ASMI onderaan

Door Redactie DFT

De AEX breidt woensdag de winst wat verder uit. Beleggers maken zich iets minder druk over de opgelopen spanningen rond Oekraïne. Vooral Wolters Kluwer zit in de lift na goed ontvangen resultten. In de Midkap blinken JDE Peet’s en ASR uit in reactie op de jaarrapporten.