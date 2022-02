Beursblog: Biden legt sanctie op Nord Stream 2, Wall Street lager

Financieel

Beursblog: Dow verliest 480 punten na nieuwe sancties VS tegen Poetin

De Dow Jones is dinsdag voor de vierde handelsdag op rij lager gesloten. President Biden kondigde nieuwe sancties tegen Rusland aan, na de inval met troepen in Oost-Oekraïne. De AEX is dinsdag met kleine winst gesloten. Nederlandse beleggers zien bij de in de afgelopen weken fors gedaalde beurswaard...