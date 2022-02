Beursblog: Dow stijgt 220 punten, AEX optimstisch op koopkansen

Beurzen in New York zijn woensdagmiddag met winst geopend. De S&P 500, die gisteren in de correctiefase belandde noteert 0,8% winst. De AEX houdt woensdagmiddag in Amsterdam 0,7% stijging vast. Beleggers zien bij de hoofdfondsen vooral brood in Wolters Kluwer na de gepresenteerde jaarcijfers. Halfgeleider ASMI gaat in de verkoop.