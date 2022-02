Beursblog: futures New York tonen winst, koopjesjagers keren terug

Door Redactie DFT

De AEX houdt woensdagmiddag 0,7% winst in handen. Beleggers zien bij de hoofdfondsen vooral brood in Wolters Kluwer na de gepresenteerde jaarcijfers. Halfgeleider ASMI gaat in de verkoop. In de Midkap koffieverkoper speelt JDE Peet’s een glansrol. Futures in New York staan hoger, vooral de Nasdaq zal herstellen bij opening om half vier.