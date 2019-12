Knot: inflatiedoelstelling altijd op één

Het standpunt van Knot sluit aan bij die van veel van zijn Europese collega's. Knot sprak woensdag onder meer over de grote uitdagingen waar economieën in de eurozone voor staan bij de overgang naar duurzame energiebronnen.

Waar de Europese Centrale Bank (ECB) nog altijd wikt en weegt over hoe het kan bijdragen aan de overgang van fossiel naar schone energie, is het volgens Knot helder dat centrale banken hier geen leidende positie in hebben. "Centrale banken moeten klimaatdoelen ondersteunen, maar het primaire doel is prijsstabiliteit", aldus Knot.

ECB-voorzitter Christine Lagarde zei eerder deze week nog dat bij het uitstippelen van de nieuwe strategie van de ECB klimaatverandering zal worden meegewogen. Ze voegde daar direct aan toe dat dit niet "mandaat nummer één" is.

Op de financiële markten wordt de roep om duidelijkheid van de ECB steeds luider. Zo zou de centrale bank in zijn obligatieopkoopprogramma een verbod op obligaties van vervuilers kunnen opnemen.

Volgens Knot valt er nog een wereld te winnen als het gaat om transparantie en de normen over hoe milieuvriendelijke bedrijfsbezittingen moeten worden geprijsd. Dit moet volgens hem door de particuliere sector worden gedaan en niet door de ECB.