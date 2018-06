De anti-trend belegger in 2016

Een andere mooie Amerikaanse kreet is: When the going gets tough, the tough get going. Pas onder moeilijke omstandigheden kun je stoere beleggers en laffe trendvolgers van elkaar scheiden. Dus als stoere macho-man, ga ik net als in 2013 en 2014 weer zachtjes tegen de wind in leunen.

Aandelenbeurzen zijn in 2015 in grote lijnen onveranderd gebleven. Na een goede eerste helft zakten beurzen in de tweede helft weer weg. Daarbinnen was de heersende trend uw grote vriend. Groeiaandelen deden het aanzienlijk beter dan waarde-aandelen.

Consumentenaandelen bleven in de gratie en olie- en grondstoffenbedrijven bleven uit de gratie. De echte winsten werden geboekt in de internet- en softwarebedrijven. FANG is de afkorting voor Facebook, Amazon, Netflix en Google.

Gezamenlijk een marktwaarde van meer dan 1100 miljard euro de (vier bedrijven zijn samen drie keer zo groot als de marktwaarde van de gehele Nederlandse beurs) en koersstijgingen in 2015 van 33%, 114%, 142% resp. 43% in keiharde Amerikaanse dollars. U was daar toch ook wel belegd?

Als de wereld blijft voortmodderen (gesteund door centrale banken) zoals in 2015, is het waarschijnlijk dat heersende trends zich voortzetten. Nogmaals, een beetje leunen is prima, maar u moet niet tegen een zware storm in proberen te gaan. Wat zijn nu zo de trends die wellicht hun einde hebben bereikt en waar u tegenin kunt gaan?

De Amerikaanse lange rente?

Na een bullmarkt van meer dan dertig jaar en na vele vergeefse pogingen het einde hiervan te voorspellen, begin ik te voelen dat analisten in de markt hebben opgegeven te geloven in hogere lange rentes.

Het zou juist nu kunnen gebeuren dat met minder oliedollars en minder Chinese/Japanse aankopen de vraag-aanbodverhoudingen ongunstig kunnen worden en tot hogere rentes gaan leiden, onafhankelijk van de kracht van de Amerikaanse economie of de hoogte van de Amerikaanse inflatie.

Daarbij komt dat de Amerikaanse tienjaarsrente al in de zomer van 2012 een dieptepunt bereikte rond de 1,5% en nu zo tussen de 2,0% en 2,3% beweegt. Wellicht het leunen waard. Met grote implicaties voor de rest van de wereld, want als die rente gaat stijgen, gaat het kraken in grote delen van de wereldeconomie die met geleend geld overeind zijn gehouden.

Verzekeraars zouden kunnen profiteren, maar aandelenbeurzen zullen het dan moeilijk krijgen. Dus volg de Amerikaanse lange rente op de voet.

Olie?

Hier vangt u het spreekwoordelijke vallende mes en dat is geen goed idee. Te vroeg (net als vorig jaar) is mijn oordeel, hoewel het opmerkelijk is dat de olieaandelen aanzienlijk minder gevoelig zijn geworden voor de dagelijkse bewegingen in de olieprijs.

De futuresmarkt prijst nog altijd een geleidelijk herstel van de olieprijs in tot circa USD 50 aan het einde van 2018, dus u moet ook wel de overtuiging hebben dat de prijs serieus hoger gaat. Voorlopig is het meer een inschatting of dividenden intact zullen blijven, want die zijn hoog.

De dollar?

Tsja, het optimisme over de voortgaande kracht van de dollar is groot. In een recent onderzoek werd “long US dollar” uitgeroepen tot “most crowded trade”. De dollar is in koopkracht-termen aan de dure kant. Aziatische valuta zijn in het algemeen nu spotgoedkoop, maar ook de euro lijkt zo slecht nog niet. De Amerikanen zijn er niet bij gebaat de dollar al te sterk te laten worden, dus er bestaat nog steeds het serieuze risico van een valutaoorlog. U kunt zich daartegen het best wapenen met een stukje goud, mijns inziens.

Aziatische markten?

Ja, ik kan het niet laten, maar na nog een jaar van achterblijvende rendementen in Azië (ex-Japan dat het wel goed deed), is het neerwaarts risico van Azië wel erg klein geworden. Natuurlijk bestaat nog het risico dat er een crisis uitbreekt in China, maar ik geloof daar niet in.

Allocaties naar opkomende markten zijn bijzonder laag en in de angstgolf over China is er hardhandig verkocht. Het geloof dat de wereldwijde groei ooit zal aantrekken is verdwenen. Mocht dat wel gebeuren, dan zit u goed in Azië.

Voor stoere anti-trendbeleggers een goed idee, maar om te leunen zie ik nog onvoldoende bevestiging dat de bodem bereikt is. Al met al maar weinig concrete beleggingstips om 2016 in te gaan.

Geniet dus van het hier en nu zoals elke rechtgeaarde Zen-boeddhist u zal aanraden.

Arnout van Rijn (1965) woont en werkt in Hongkong. Hij is fondsmanager van Robeco Asia Pacific Equities sinds 2007. Hij werkt sinds 1990 bij Robeco en is voormalig fondsmanager van Rolinco en Robeco Emerging Markets Equities.