Colombiaanse droom Nederlandse luchtvaarttopper spat uiteen

Anko van der Werff had dit voorjaar op Schiermonnikoog met zijn familie willen doorbrengen, maar in plaats daarvan kwam zijn luchtvaartmaatschappij Avianca in zwaar weer. Ⓒ REUTERS

De Nederlander Anko van der Werff had ook niet kunnen voorzien dat de coronapandemie het voortijdig einde zou betekenen van zijn avontuur in Colombia bij luchtvaartmaatschappij Avianca. Hij wilde zijn bedrijf graag verder uitbouwen. „We zitten met de hele wereld in hetzelfde schuitje door corona”, zei hij een maand geleden nog tegen De Telegraaf. De Avianca-topman, altijd optimist, hoopte toen nog een deal met de overheid, zoals dat ook in Nederland met KLM is gebeurd.