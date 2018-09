Britse onvrede over Europa

Groot-Brittannië is onderdeel van Europa, maar in veel opzichten heeft het eiland grotere overeenkomsten met de Verenigde Staten. In beide landen wordt dezelfde taal gesproken en het tempo waarmee de economie in 2016 naar verwachting zal groeien ligt een stuk dichter bij de Amerikaanse groei van 2,5 tot 3,0% dan de circa 1,5% waarmee de rest van Europa groeit.

Ook op de huizenmarkt tekent zich een flink verschil af. De Britse huizenprijzen zijn volgens Halifax Bank met 10% gestegen in 2015 tot een nieuw recordniveau, terwijl de gemiddelde stijging in de rest van Europa op minder dan 3% is uitgekomen. Op financiële markten staat straks de vraag in de schijnwerpers of Groot-Brittannië ook in politiek opzicht wegdrijft van het continent. Een dergelijke stap zou het Britse pond op valutamarkten duur komen te staan.

Onvrede over Europa

Bij veel Britten heerst er behoorlijk wat onvrede over de voorwaarden waaronder het land lid is van de Europese Unie. Daarbij gaat het erom dat er per saldo meer moet worden afgedragen dan dat Groot-Brittannië vanuit Brussel ontvangt, maar vooral ook over de verplichte opvang van vluchtelingen die het continent via Zuid-Europese landen binnenkomen. De toenemende onvrede was voor aanleiding voor de Britse premier David Cameron om te beloven dat hij zou onderhandelen over nieuwe voorwaarden van het EU-lidmaatschap en dat er voor eind 2017 een referendum wordt uitgeschreven over een eventueel vertrek uit de EU.

Cameron maakt er geen geheim van dat hij niet te lang wil wachten met het referendum. De stemronde moet ten minste 16 weken van tevoren worden aangekondigd. Als Cameron erin slaagt om op de eerstvolgende EU-bijeenkomst halverwege februari nieuwe afspraken te maken over de Britse rol, kan er voor de zomervakantie nog gestemd worden. Britse kranten speculeren erop dat Britten ergens in juni de gang naar de stembus mogen maken. Zodra er een datum geprikt is, zal de volatiliteit op de valutamarkten flink toenemen.

Gevolgen voor economische groei Een vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie heeft namelijk flinke gevolgen. Volgens het IMF vormen Europese landen de bestemming voor meer dan de helft van de Britse export. Het precieze effect van het EU-lidmaatschap is lastig te meten. Het Centre for European Reform – een Londense denktank – hebben berekend dat de handel met het continent 55% groter is dan wat het zonder Brits EU-lidmaatschap zou zijn. Economen voorspellen dan ook dat de economie van het land een flinke knauw krijgt als ervoor wordt gekozen om het samenwerkingsverband te verlaten. Analisten van Société Générale voorspelden begin dit jaar dat de economische groei van Groot-Brittannië na een zogeheten Brexit tien jaar lang 0,5% tot 1,0% lager zal liggen.

De vrees voor een Brexit zet de waarde van het Britse pond al enige tijd onder druk. De munt is sinds eind november met circa 8% gedaald ten opzichte van de euro. De economische groei in Groot-Brittannië ligt echter een stuk hoger en ook het monetair beleid wijst erop dat het pond juist in waarde zou moeten stijgen. De Bank of England kiest vaak het kielzog van de Amerikaanse Federal Reserve, die eind vorig jaar voor het eerst in meer dan negen jaar de rente verhoogde. De kans is dan ook heel groot dat er later dit jaar een Britse renteverhoging komt. Voor wie verder durft te kijken dan de zorgen over een mogelijke Brexit is er nu dan ook een prachtige kans ontstaan om positie te kiezen voor een stijging van het pond ten opzichte van de euro.

Laurens Maartens is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij is in 1998 zijn loopbaan begonnen bij de Zwitserse bank UBS. Sindsdien is hij werkzaam geweest bij verschillende partijen in binnen- en buitenland. Hij geeft commentaar op de actuele valuta-ontwikkelingen in kranten, op websites en op de radio. Daarnaast verzorgt hij lezingen en trainingen voor ondernemers op het gebied van valutamanagement. Hij drukt daarbij deelnemers op het hart om vooral te kiezen voor eenvoudige en goedkope valutaproducten. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij N.V.